TOLMEZZO - Quali sono gli studenti della provincia di Udine che parlano di più il friulano? I tolmezzini, con le scuole del capoluogo carnico che sfiorano il 70%, mentre scendendo a Udine la percentuale si avvicina al 40%. Gemona, San Daniele e Codroipo registrano rispettivamente il 57, il 48 e il 45 per cento. Chiude la classifica Latisana, dove la lingua friulana viene parlata nel 32% dei nuclei familiari. Le località in cui la marilenghe è in crescita, rispetto all'anno precedente, sono Codroipo e Latisana, mentre Gemona e San Daniele, con un -5%, evidenziano un saldo negativo. Stessa sorte per Udine, dove le ragioni di un -9% sono da ricercarsi anche in un contesto socio-culturale più variegato.



QUESTIONARIO ONLINE

I risultati sono frutto del progetto della "Fotografia linguistica" con il questionario online, giunto alla sua settima edizione e curato dalla rete di istituzioni culturali e scolastiche "La lavagne plurilengâl", di cui la Società Filologica Friulana è capofila, che si propone l'obiettivo di favorire il plurilinguismo e valorizzare la diversità linguistica sul territorio regionale. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Università di Udine, grazie al prezioso apporto di Fabiana Fusco, docente di linguistica educativa, e Gabriele Zanello, Docente di Letteratura friulana e di Lingua e linguistica italiana, e in collaborazione con ARLeF. Gli istituti che hanno partecipato all'indagine per l'anno scolastico 2023/2024 coprono diverse aree della regione: si va da Udine, con le scuole secondarie "Bearzi", "Copernico", "Marinelli", "Marinoni" e "Zanon", a Tolmezzo, con "Paschini-Linussio" e "Solari". Presenti anche Gemona del Friuli, con il "Magrini-Marchetti", San Daniele, con il "Manzini", Codroipo, con il "Linussio" e Latisana con il "Mattei".



LINGUE PIÚ PARLATE

Tra gli altri dati emersi, in linea con le scorse edizioni, le lingue più parlate in famiglia sono l'italiano (92%) e il friulano, che con il 44% registra un lieve calo se rapportato all'anno scolastico 2022/2023. Seguono inglese (6%), rumeno, spagnolo, albanese e arabo con il 3%, tedesco e veneto al 2%, che si sommano a un totale di oltre 60 diversi idiomi segnalati dagli studenti, tra lingue, dialetti e varianti dell'italiano e di altre lingue. Una ricchezza evidenziata dal fatto che il monolinguismo è presente solamente nel 42% delle famiglie, mentre il 49% è bilingue e l'8% afferma di utilizzare addirittura tre o più idiomi all'interno del proprio nucleo familiare.



LINGUA DEI PADRI

La lingua friulana, inoltre, confermando le tendenze già rilevate in passato, viene maggiormente utilizzata nella comunicazione tra i genitori (30%), con i padri (31%) più propensi delle madri (25%) a rivolgersi in friulano ai propri figli, mentre questi ultimi tendono a parlarlo di più con i primi (24%) che con le seconde (21%).