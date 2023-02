La lingua friulana è sbarcata su Facebook. Incredibile, ma vero. Provate a entrare nelle impostazioni dell’applicazione e cambiare lingua, tra quelle disponibili adesso compare anche la marilenghe. È l’ultima novità di Meta, che ha stretto una collaborazione con la Regione Fvg, al fine di integrare il friulano tra le lingue supportate. Una curiosità in più sul social più diffuso, che renderà felici anche i friulani all’estero, i quali potranno sentirsi un po’ più a casa.



COSA CAMBIA

Niente più “Mi piace”, quindi. Da oggi l’utente può esprimere la propria reazione a un post con un “mi plâs” o commentare con il pulsante “comente”. Scegliendo il friulano per il proprio account, questo resterà impostato per sempre, per cui pulsanti, titoli e altri contenuti testuali saranno tutti in friulano. Dagli amis, ai grups, alle sezion gnovis, il menu di ricercje sarà solo in lingua friulana. Non è la prima volta che Facebook dimostra interesse e sensibilità verso le lingue minoritarie. Era già capitato nel 2016, quando il fondatore di Meta, multinazionale che gestisce i servizi di rete sociale Facebook, Instagram e Whatsapp, aveva aperto le porte del suo regno virtuale al sardo e, anche in questo caso, “Mi piace” era stato tradotto in “M’agradat”. Ora però questa funzionalità è diventata disponibile anche per il pubblico social del Friuli Venezia Giulia, che sulla propria bacheca Facebook ora troverà: ce sêstu daûr a pensâ? A quel punto sarà un attimo divertirsi tra zonte a storie e video in direte.



LA PRESENTAZIONE

Benché l’iniziativa, promossa dall’Arlef sia già decollata su Facebook, oggi, alle 10.30, sarà ufficialmente presentata a Udine nella sede della Regione (sala Pasolini). Interverranno l’assessore ai Sistemi informativi del Fvg, Sebastiano Callari, e il collega alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nonché Rosa Cialini, direttore Gsi (Government & Social Impact) Sud Europa, Medio Oriente & Africa di Meta, il presidente di Insiel Diego Antonini e il direttore di Arlef Eros Cisilino.