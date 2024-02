L'incubo di Schiesaro, arrestata a Campodarsego dopo aver provocato un incendio in biblioteca

CAMPODARSEGO (PADOVA) - Per futili motivi è stata l'incubo del sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. Minacce di morte, vandalismi, scritte ingiuriose e appostamenti sotto il municipio. Comportamenti che hanno costretto il primo cittadino a denunciarla a tutela della propria persona. Della vicenda Schiesaro ha attenzionato anche il questore Marco Odorisio e per lei era in arrivo un Daspo. Nel fine settimana la donna, 27 anni romena, ha pensato bene di aggravare ulteriormente la sua posizione con la giustizia. Si è recata a Campodarsego e senza un valido motivo è entrata in biblioteca e ha dato fuoco a due contenitori per i rifiuti.

Il danno è stato circoscritto dal tempestivo intervento di un dipendente di un locale che con l'estintore ha bloccato il rogo.

I carabinieri dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza, l'hanno subito identificata essendo un volto noto alle forze dell'ordine. Qualche minuto dopo è stata rintracciata in un bar non distante dalla biblioteca e vista la pericolosità sociale manifestata negli ultimi tempi è stata arrestata e accompagnata in carcere a Verona. Processata per direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva dell'obbligo di firma in caserma.