«Sono un amico di tuo figlio, apri»: entra in casa e ruba 100 euro

CHIOGGIA - Arrestato persabato scorso, in flagranza di reato, un chioggiotto classe 1984: l'uomo era riuscito a entrare in casa di un anziano e gli aveva rubato. Per vincere la diffidenza dell'anziano il malvivente, lo aveva convinto, tanto che la vittima aveva alla fine deciso di aprire la porta. Ma non è finita qui: l'anziano, subito dopo il furto ha chiamato il 112 e i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno rintracciato il chioggiotto e sono riusciti a catturarlo e a recuperare il denaro. L’arrestato sottoposto aia disposizione dell’Autorità Giudiziaria.