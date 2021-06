Incidente all'incrocio: due feriti e code chilometriche di vacanzieri diretti al mare

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VENEZIA)- Un tamponamento sulla Statale 14 a Fossalta di Portogruaro: due feriti e una coda interminabile di vacanzieri.

Incidente oggi a Fossalta

È successo verso le 8.30 all'incrocio semaforico di Fossalta, in direzione di Trieste. Due le auto coinvolte in un tamponamento: una Peugeot e una Citroen. Nel botto almeno due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per il trasferimento al Pronto soccorso di Portogruaro.

Code

L'incrocio è stato parzialmente interdetto per permettere i soccorsi. Inevitabili le code lungo la Statale 14, che hanno raggiunto Portogruaro. Sono moltissimi infatti i vacanzieri che si stanno dirigendo verso il mare.