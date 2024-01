Fine vita, giornata storica per il Veneto: si vota la legge sul suicidio medicalmente assisitito. In consiglio a Venezia anche Luca Zaia

Redatto dall’associazione Luca Coscioni, il testo è stato sottoscritto da oltre 9mila veneti. Analogo provvedimento è stato presentato in Abruzzo, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, mentre in Sardegna e Marche l’iniziativa è stata di alcuni consiglieri regionali e in Basilicata dei Comuni.

Anche in Lombardia, dove la raccolta di firme è iniziata lo scorso settembre, è già stata raggiunta la soglia delle sottoscrizioni necessarie. Ma il Veneto è la prima Regione a portare in aula la proposta normativa: per statuto, infatti, i disegni di legge di iniziativa popolare devono arrivare in aula per essere votati entro sei mesi dalla presentazione. Quella dell’associazione Coscioni è stata depositata a Palazzo Ferro Finì il 23 giugno 2023 e dichiarata ammissibile pochi giorni dopo.



Successivamente l’Avvocatura Generale dello Stato ha detto che potrebbe non essere competenza delle Regioni legiferare sul fine vita, anche per garantire ‘uniformità di trattamento sul territorio nazionale’. L’ufficio legislativo del consiglio regionale del Veneto ha invece dato via libera.



La proposta di legge in discussione detta i tempi per accedere al fine vita secondo quanto stabilito dalla sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale. Per chiedere il suicidio medicalmente assistito la proposta di legge prevede infatti che la persona debba essere nel pieno possesso delle proprie facoltà, soffrire di una patologia irreversibile, avere grave sofferenza fisica o psicologica e dipendere da trattamenti di sostegno vitale.

Entro 20 giorni dalla richiesta, l’interessato deve avere una risposta dall’Ulss e, se positiva, avere il farmaco entro i successivi 7 giorni. La politica veneta, in particolare all’interno della Lega, sulla questione è divisa.