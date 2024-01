Fine vita, martedì a Venezia ci saranno pro e contro sia dentro che fuori il consiglio regionale del Veneto. Dentro Palazzo Ferro Fini perché i 51 componenti dell'assemblea legislativa veneta si divideranno e ancora non è chiaro se la proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito sarà approvata o bocciata: gli ultimi conteggi danno in vantaggio i favorevoli ma con uno scarto risibile, 27 a 24, con posizionamenti peraltro suscettibili di cambiamenti dell'ultimo minuto. Ma ci saranno pro e contro anche fuori del Palazzo, perché il testo che sarà posto ai voti non è mai stato discusso prima d'ora in nessuna Regione e se il Veneto lo approverà farà davvero da apripista. Anche in caso di impugnazioni da parte del Governo, la norma se varata avrà efficacia fino ad una eventuale sospensione o dichiarazione di incostituzionalità da parte della Consulta e anche questo spiega l'attenzione e la mobilitazione sia di chi è a favore, sia di chi del "fine vita" non ne vuol sentire parlare.