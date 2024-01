Luca Zaia: «È scandaloso far credere che noi oggi decidiamo sul fine vita in Veneto, c'è una sentenza della Corte Costituzionale» Video

VENEZIA - Il presidente del Veneto Luca Zaia interviene sul fine vita nella giornata del voto in Consiglio Regionale della legge sul suicidio medicalmente assistito. «Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, c'è una sentenza della Corte Costituzionale - premette Zaia - è scandaloso far credere che noi oggi decidiamo sul fine vita in Veneto»