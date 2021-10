Federica Pellegrini si sposa! Matteo inginocchiato le offre l'anello Foto

Federica Pellegrini si sposa, l'annuncio è arrivato di sabato sera, sabato 30 ottobre 2021, per la precisione, attraverso un post Instagram. La foto parla chiaro: lui, Matteo Giunta (allenatore della Divina), inginocchiato, l'anello dentro la scatoletta, e poi il bacio. «Io e te e tutto il mondo fuori #SI», fioccano i commenti e le congratulazioni. Passa una manciata di minuti e Giunta pubblica un'altra foto su Instagram con una frase che fuga ogni dubbio, casomai qualcuno ne avesse avuti: «Sono un "ragazzo" fortunato... (ha detto sì)». Insomma, l'allenatore e la campionessa andranno a nozze, e adesso non resta che attendere per conoscere ogni dettaglio sugli addi al nubilato e celibato, luogo delle nozze, testimoni, vestiti, damigelle, invitati...

APPROFONDIMENTI LA CAMPIONESSA Luna di miele a Venezia per Federica e Matteo: sempre mano nella mano... VERISSIMO Federica Pellegrini a Verissimo: «Sono pronta a diventare... OTTAVA STATUETTA Federica Pellegrini, Tapiro d'oro per la polemica con... DICHIARAZIONI Massimiliano Rosolino, c'è stato un flirt con Federica... ITALIA UNO Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne che si... VENEZIA Federica Pellegrini a Verissimo sull'addio al nuoto: «Sono...