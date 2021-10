Dallo sport agli spettacoli, gli auguri dei vip per l'annuncio di nozze di Federica Pellegrini

VERONA - Dai successi in vasca agli applausi in cronaca rosa. Un paio di mesi dopo aver reso pubblica la loro relazione, nota a tutti nell'ambiente del nuoto, Federica Pellegrini ed il suo allenatore, Matteo Giunta, sono promessi sposi ed è una pioggia di auguri via social, da campioni dello sport, personaggi dello spettacolo, nomi e volti noti dello star system, oltrechè di tanti tifosi. L'annuncio è arrivato via Instagram, con una foto postata da Federica Pellegrini della consegna dell'anello del suo allenatore-fidanzato, cugino dell'ex Filippo Magnini, e il commento della campionessa: «Io e te per sempre. Sì». E da ieri sera è un tam di felicitazioni. Dalla pallavolista Paola Egonu, ai tennisti Fabio Fognini e Flavia Pennetta, dalla Federnuoto alla Fina, da Melissa Satta e Lodovica Comello. Tra i commenti anche gli auguri dell'ex rivale, non solo in vasca, Laure Manaudou. Si uniscono ai 'cuoricinì ai freschi promessi sposti la cantante Francesca Michielin, Elena Santarelli, Sofia Goggia, Cristiana Capotondi, Italiàs Got Talent e Che Tempo che fa. «Sono un ragazzo fortunato», ha ripostato Matteo Giunta. La relazione tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta va avanti da tempo, anche se i due l'hanno ufficializzata dopo i Giochi di Tokyo 2020.