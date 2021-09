Le Iene, da Elodie a Federica Pellegrini: chi sono le 10 donne che si alterneranno in conduzione?

Le Iene tornano in tv martedì 5 ottobre e, dopo l'addio di Alessia Marcuzzi, è prevista una grande novità in conduzione. Accanto a Nicola Savino e alla Gialappa's Band, infatti, non ci sarà una sola donna, ma ben 10. Non tutte insieme, naturalmente. Le 10 conduttrici si alterneranno puntata dopo puntata: una vera rivoluzione per lo show di Italia 1 ideato da Davide Parenti. Ma di chi si tratta? L'account ufficiale de Le Iene ha lasciato degli indizi, pubblicando le sagome in chiaroscuro delle 10 conduttrici e invitando i follower a indovinarne i nomi. Sul sito ufficiale della trasmissione si legge: «Grandi donne che “sanno il fatto proprio” e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo. Sono state invitate ad essere loro stesse e hanno raccolto la sfida con lo stesso entusiasmo con cui vivono le loro diverse professioni».

Le Iene, chi sono le 10 conduttrici che si alterneranno accanto a Nicola Savino?

Il totonomi è già partito. Sicura di un posto è Elodie: la cantante è sempre più spesso in orbita televisiva ed è ormai pronta al grande salto in conduzione. Ne sa qualcosa Federica Pellegrini, che la tv la frequenta da diversi anni e, dopo l'addio al nuoto, potrebbe raccogliere la sfida de Le Iene. Gli altri nomi - non confermati - rimbalzano sui social: si va da Vladimir Luxuria a Giulia Salemi, da Katia Follesa a Paola Egonu. Senza dimenticare Bebe Vio, che già in passato ha indossato i panni da "Iena". «Le meglio ragazze in circolazione», scrivono sui social Le Iene: non ci resta che aspettare il 5 ottobre per scoprire i primi nomi.