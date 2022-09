Industriali, Carraro: «Preoccupa situazione inverno, caro bollette e governo "leggero"»

VENEZIA/PADOVA - «La situazione è veramente preoccupante per l'inverno, per la continuità delle nostre aziende nel momento in cui abbiamo anche una leggerezza nella rappresentanza del nostro Paese, perché abbiamo un governo per la normale gestione; quindi speriamo di avere presto anche una guida un po' più forte che ci possa transitare in momenti migliori». Lo ha detto Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto, a Venezia a margine della conferenza stampa di presentazione della 60a edizione del Premio Campiello, nella sua veste di presidente della Fondazione Il Campiello, parlando con l'Adnkronos della crisi energetica.

Nel frattempo, a proposito del caro bollette, Carraro ha osservato: «Servono interventi rapidi per le nostre aziende ma anche prima ancora per le nostre famiglie, per i nostri lavoratori. Per molti la situazione è drammatica: il problema delle bollette i nostri lavoratori lo hanno già. Abbiamo visto anche nei giorni scorsi il dato dell'inflazione all'8%: tutte cose che pagheremo noi». «C'è, poi, un problema di continuità aziendale - ha sottolineato il presidente di Confindustria Veneto -. Sono sempre di più le aziende che dichiarano che faranno fatica a questo corso dei prezzi del gas a sostenere le proprie produzioni».