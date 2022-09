Elezioni, i risultati in Veneto, FDI prende tutto: 32,4% al Senato e 32,5% alla Camera. Alla Lega restano il 16,6% e il 16.2%. Pd è il terzo partito in regione. Tonfo del Movimento 5 Stelle

Elezioni, il voto in Veneto: i risultati e cosa succede ora. Fratelli d'Italia piglia tutto anche in Veneto, diventando il primo partito, scalzando la Lega, come anticipato dai sondaggi. Ma i suoi voti doppiano e oltre quelli del Carroccio in tutti i collegi. Un risultato che potrebbe prefigurare nuovi scenari, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Nel quartier generale del partito di Giorgia Meloni, a Mestre (Venezia), di fronte al trionfo dei numeri si è mantenuto un tono sobrio, di coesione e di sostegno alle altre forze della coalizione di centrodestra.

I commenti a caldo

«Sapremo meritare la grande fiducia che il Veneto ci ha dato portando le esigenze di chi produce nel governo della Nazione. Noi faremo le riforme che il Paese attende da anni perché noi siamo l'Italia del fare»: è quanto rileva Adolfo Urso, presidente del Copasir, capolista nelle due circoscrizioni Senato del Veneto, in merito al risultato di Fratelli d'Italia. «Avevo previsto che avremmo superato il 30% perché sentivo il grande consenso che riscuotevamo in ogni ambiente - conclude -. Ora al lavoro tutti insieme per affrontare l'emergenza economica e dare risposte concrete a famiglie e imprese».

Veneto, risultati dei partiti al Senato

A scrutino concluso Fdi raggiunge al Senato il 32,4% delle preferenze a livello regionale, lasciando la Lega al 16,6%; più staccati ancora Forza Italia (6,6%) e Noi Moderati (2,1%). Va male il centrosinistra. Il Pd è ora il terzo partito in Veneto, con il 14,8% ,mentre il Terzo Polo totalizza l'8,2%. Qui il Movimento 5 Stelle non ripete il buon risultato nazionale, e si ferma al 5%.

Veneto, risultati dei partiti alla Camera

Dati che trovano conferma anche nei definitivi del maggioritario alla Camera, con Fdi al 32,5%, Lega al 16,2%, Forza Italia al 6,5%, Noi Moderati all'1,7%. Il Pd, alla Camera, ottiene un risultato di poco migliore, il 15,4%. Il Terzo Polo sfiora il 9%, e si conferma la debacle del M5S, 5,2%.

Calenda-Renzi convincono a Treviso

L'alleanza Calenda-Renzi ottiene buone performance in particolare a Treviso, roccaforte della Lega. Un risultato che che probabilmente raccoglie diverse preferenze nel tessuto produttivo deluso dalla crisi del Governo Draghi.

Il partito di Brugnaro

Fdi si afferma in ogni caso ovunque, arrivando a essere il primo partito del capoluogo Venezia con il 24,6%, sopravanzando le altre forze della coalizione, compresa Noi Moderati, formazione comprendente la formazione del sindaco Luigi Brugnaro, che raccoglie solo il 3,6%.

Il silenzio della Lega

Silenzio negli ambienti leghisti, che rimandano l'analisi alla conclusione dello spoglio. Per il coordinatore regionale di Fdi, Luca De Carlo «non cambia nulla. Per noi - dice - è un ottimo risultato, però abbiamo consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo una grossissima responsabilità che deriva da un ottimo risultato, ma siamo convinti di poter fare bene. Il centrodestra tiene bene - ha proseguito - è la prima coalizione anche in Veneto con numeri importanti. Non importa quali fossero le forze con più voti, l'importante era presentare una coalizione coesa che poi incontrasse il favore degli elettori».