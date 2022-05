Jesolo, discoteca Il Muretto: si riparte con Elettra Lamborghini e Fred De Palma

JESOLO - Acquisizione trevigiana de Il Muretto. Da frequentatori a titolari: Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella sono i nuovi gestori per Snackulture, della discoteca di Jesolo meta per eccellenza dei residenti nella Marca. «Ogni calciatore punta a giocare nella sua squadra del cuore e lo stesso è per noi il Muretto, è come San Siro», affermano. La data prevista per la ripartenza, dopo il fallimento della precedente proprietà, è il prossimo 18 giugno. E, gli ex tre cotitolari del Kings, altra discoteca alle porte di Jesolo, promettono di fare scintille con un palinsesto che mantiene la serata del Mamacita al mercoledì, il venerdì sera, il sabato sera con i grandi dj internazionali e ospiti soprattutto legati al mondo della tecno e la domenica.

SODDISFATTI

«Manterremo alta l'asticella», assicurano. Samuele Bucciol nativo di Asolo, ha iniziato la sua carriera nel mondo dei locali notturni proprio dal Muretto. «Sono cresciuto qui d'estate spiega Il Muretto è stato il primo locale al mare dove ho lavorato come pr. E oggi, dopo aver superato da poco i 30 anni, ne divento il gestore». Stefano Rampinelli nativo di Venezia ma trevigiano d'adozione, è già stato co gestore della discoteca dal 2000 al 2012. «Gestiamo un grande brand con alle spalle storie personali e professionali di sacrifici e passione a cui va tutto il nostro rispetto sottolinea Rampinelli Ne siamo consapevoli. Sappiamo anche che le aspettative del pubblico sono alte e il nostro intento è di non deluderle». Paolo Chiarella, trevigiano doc, sarà la parte operativa e si occuperà della gestione dello staff. «Abbiamo garantito la continuità a tutto il personale afferma Chiarella Il nostro intento è quello di operare con qualità e modernità curando anche l'estetica e il linguaggio della comunicazione online. E' sempre più importante lavorare in un'ottica innovativa per riuscire a nobilitare la storia del Muretto anche in un futuro sempre più legato al digital». Hanno dismesso il rapporto di co titolarità con i soci padovani del Kings qualche mese fa, dopo che iniziavano a girare le voci di un possibile ritorno sul mercato del Muretto.



IL PROGETTO

«Volevamo buttarci in qualcosa di nuovo spiega Bucciol Appena abbiamo annusato questa possibilità di prendere il Muretto, abbiamo fatto la nostra proposta avanzando un progetto ambizioso. A livello strutturale, il Muretto rimane così. Abbiamo presentato un piano di gestione di alto livello. Il meglio del meglio». Bocche serrate sulla progettualità presentata. Ma tra gli ospiti che per primi daranno il bentornato al Muretto ci saranno Elettra Lamborghini con il suo twerk e Fred De Palma re dei tormentoni estivi. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbe cancellato il format Loco Dice con dj set. «Dal 18 giugno e per tutta l'estate si ballerà con la programmazione che era stata creata per la stagione del 2022, poiché è il meglio che i fan del club si possano aspettare spiega Bucciol - Stiamo lavorando alla stregua per confermarla ed annunciarla con l'aggiunta di nuove proposte. Ereditiamo un mostro sacro e la volontà è quella di non deludere le aspettative. Non mancheranno dj internazionali e i mostri sacri della musica tecno». A fine aprile, la proprietà del Muretto aveva chiesto e ottenuto la risoluzione dell'affitto e la restituzione del locale da parte della società di gestione P2 srl che ha dichiarato il fallimento annullando l'evento dei 50 anni del patron Tito Pinton. Da allora, il Muretto è tornato sul mercato. «L'investimento è stato alto sottolinea Bucciol Tanti, tanti, tanti soldi ma con un locale così non poteva essere diversamente. Per me il Muretto è come San Siro o la Scala per Milano. E' un posto magico e noi lo tratteremo come tale».