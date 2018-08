A Venezia le donzelle per il Duca: i dispacci piccanti dell'ambasciatore sulla Serenissima

di Alessandro Marzo Magno

Di sicuro Carlo II di Gonzaga-Nevers non viene ricordato tra i grandi duchi di Mantova: ha regnato per poco meno di una trentina d'anni verso la metà del Seicento e gli affari di stato gli interessavano poco. Preferiva divertirsi, chissà, forse si annoiava, ma di sicuro aveva una propensione per il gentil sesso: tralascia la moglie, Isabella d'Asburgo, a favore di una bella nobildonna di Casale Monferrato. Quando il duca muore, all'improvviso, a soli 36 anni, più di qualcuno sospetta che ad ammazzarlo siano stati gli intrugli afrodisiaci che prendeva per mantenere alto il proprio vigore sessuale.