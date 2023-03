Il medico di famiglia bengalese: «Sono arrivato in Italia a 11 anni e non sapevo l'italiano, ora curo le persone»

MESTRE - Rasel Miah, 31 anni, tra i primi medici di origine bengalese a laurearsi in Medicina e chirurgia all'Università di Padova. Dal 3 Aprile 2023 prende servizio come medico di famiglia negli ambulatori della Medicina di gruppo di viale San Marco a Mestre. Arrivato in Italia a 11 anni attraverso il ricongiungimento familiare richiesto dal padre che lavora nella Fincantieri di Porto Marghera, ha concluso i suoi percorsi di studio con il massimo dei voti: Ottimo alle medie Don Milani della Gazzera a Mestre, 110 e lode al liceo scientificoStefanini di Mestre, fino alla laurea nel 2019 a Padova. Ora sostituisce un medico andato in pensione.