Ulss 3 Serenissima, sette nuovi medici di famiglia: chi sono e dove lavorano

VENEZIA - Sette medici di famiglia hanno lasciato la loro attività, nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima, con la fine del mese di febbraio. Individuati e incaricati dall'Azienda sanitaria, sette nuovi professionisti - uno a Mestre, uno a Quarto, uno a Fiesso, uno a Mirano, uno a Stra e due a Chioggia - subentrano in sostituzione dei medici che hanno cessato l'attività. «Gli assistiti hanno già ricevuto comunicazione sulle modalità in cui sarà effettuato il cambio-medico - spiegano i competenti Uffici dell'Ulss 3 Serenissima - avviene in automatico, salvo i casi in cui siano presenti nell'ambito diversi medici con disponibilità: qui gli assistiti del medico cessante possono scegliere tra le diverse opzioni».