Paola Del Din di Pieve di Cadore, prima donna paracadutista in Italia a Gaiarine: «Ecco il mio segreto» Videointervista

di Pio Dal Cin

Paola Del Din, classe 1923, nata a Pieve di Cadore da una famiglia alpina è stata la prima donna paracadutista in Italia, già medaglia d'oro al valore militare. Il 2 giugno ha consegnato ai 18enni di Gaiarine una copia della Costituzione. ricordando quelle imprese del passato ma guardando soprattutto al futuro: «Ora mi godrò la mia famiglia». Patriota militante nelle file della Brigata Osoppo dal 1943 al 1945, ha raccontato ai giovani la storia d'Italia che ha vissuto in prima persona. Il suo segreto? Ve lo svela in questo video.