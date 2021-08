Deborah Compagnoni, la nuova stella del Lungomare di Jesolo

JESOLO - E' Deborah Compagnoni la nuova stella di Jesolo. Alla regina delle nevi l'intitolazione del Lungomare delle stelle 2021. Nato nel 2001 da un'idea dell'allora presidente dell'Azienda di Promozione Turistica, Amorino De Zotti, per trasformare la passeggiata della spiaggia di Jesolo in una sorta di Hollywood Walk of Fame, nel corso degli anni a ricevere l'intitolazione di un tratto di spiaggia sono stati diversi personaggi che hanno reso grande l'Italia.

A partire da Alberto Sordi, Sophia Loren, Mike Bongiorno e Carla Fracci. Sportivamente parlando, il lungomare è stato invece assegnato ad Alessandro Del Piero, Federica Pellegrini e Bebe Vio. L'edizione dello scorso anno è stata dedicata ai medici e infermieri d'Italia impegnati nella lotta alla pandemia, quest'anno la decisione di riprendere con i personaggi dello sport.

Ieri, l'ufficialità all'intitolazione all' icona dello sci azzurro. Già fissata la data della cerimonia di intitolazione: il prossimo 25 agosto. Una scelta non casuale, che guardando alla sciatrice italiana più vincente di sempre vuol essere occasione per testimoniare la vicinanza e promuovere la ripartenza del comparto montano, provato da mesi di chiusure, in attesa del grande appuntamento del 2026 con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. È stato all'interno di questa cornice che in queste settimane si è delineato il dialogo con la campionessa valtellinese, molto legata al territorio veneto (il nonno era Veneto) che ha dato lustro e regalato emozioni all'Italia nel corso della sua carriera e che ha accettato la proposta dell'intitolazione. Tre volte medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali. Ai risultati olimpici si aggiungono le vittorie ai mondiali, con tre ori nelle gare in Sierra Nevada nel 1996 e a Sestriere nel 1997. Poi le conquiste nella Coppa del mondo. Oggi cura alcune iniziative solidali, tra cui Sciare per la Vita e Camminare per la Vita.



«La carriera di Deborah Compagnoni commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - e l'impegno profuso nell'ambito sociale in questi ultimi anni fanno di lei il candidato ideale per l'intitolazione di un tratto del lungomare di Jesolo. Sono certo che l'appuntamento di quest'anno coglierà il favore del pubblico».