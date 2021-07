Colto da malore mentre fa il bagno, turista perde conoscenza e rischia di annegare: salvato in extremis

BIBIONE - Il malore mentre sta facendo il bagno e poi la perdita di conoscenza: un turista di Bibione è salvo grazie al team dei soccorritori. L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno di oggi al Lido del Sole. L'uomo, uno straniero di 60 anni, stava facendo il bagno in mare quando all'improvviso è stato colto da un malore. Dopo aver perso conoscenza ha quindi rischiato di annegare.

Se ne sono accorti subito gli addetti al salvataggio della Bibione spiaggia che sono accorsi per portare a riva lo sfortunato bagnante. Nel frattempo è stata attivata la macchina dei soccorsi che ha fatto arrivare al Lido del Sole anche i sanitari del Punto di primo intervento di via Maya e i colleghi di Treviso, arrivati con l'elicottero. Per permettere al medico di arrivare in tempo, dall'elicottero è stato attivato il verricello. Il team dei soccorritori ha permesso di far riprendere conoscenza al turista che è stato trasferito in elicottero all'ospedale di San Donà.