Malore in mare, turista muore annegato

BIBIONE - Il malore mentre stava facendo il bagno, i soccorritori arrivati in forze ma per un turista polacco in vacanza a Bibione non c'è stato niente da fare. La tragedia si è consumata nella serata di oggi 30 giugno al Lido del Sole verso le 19. Il bagnante all'improvviso è stato colto da malore mentre si trovava in mare nello specchio d'acqua antistante piazzale Adriatico. Subito è stato soccorso dal personale della Bibione spiaggia che nel frattempo ha allertato la squadra dei soccorsi.

Dal Punto di primo intervento sono arrivati i sanitari con l'ambulanza mentre da Treviso si è alzato in volo l'elicottero. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e il tentativo di rianimare il turista, per il polacco non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i marina della Guardia costiera di Bibione che hanno informato il magistrato di turno. La salma è stata trasferita nel cimitero di Bibione.