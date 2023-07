Sottomarina, una nuova piazza centrale: giardini verticali nei palazzi dell'ex Siamic

CHIOGGIA - Fra tre anni Sottomarina disporrà finalmente di una centralissima piazza, moderna e vivibile.

Occuperà lo spazio dell'attuale Piazzale Europa, privo di particolarità e dell'ex autostazione, recentemente demolita. Il progetto, presentato alla IV Commissione consiliare dagli architetti Diego Liaci Penzo e Daniele Boscolo Bragadin dello studio Zero+Architettura approderà presto in Consiglio comunale per la discussione finale e il voto. L'iter non dovrebbe incontrare ostacoli. Lo ha lasciato intendere a chiare lettere l'assessore all'Urbanistica, Massimiliano Tiozzo Caenazzo. «Il progetto - ha spiegato Liaci Penzo - è assolutamente innovativo. Consentirà la riqualificazione di una zona pubblica sotto utilizzata; nuova vitalità e spazi d'incontro per tutti. L'intervento privato non è dunque fine a se stesso. Con l'impresa Panveneta si è fatto tutto il possibile per ridurre l'impatto». Le opere nell'ambito pubblico prevedono l'eliminazione del recinto che circonda l'attuale giardino pubblico. Accanto al verde esistente saranno creati nuovi spazi alberati. I vialetti congiungeranno il lato ovest della piazza con gli edifici residenziali e commerciali che sorgeranno sull'area dell'ex autostazione. Il complesso, caratterizzato da un elevato livello di efficienza energetica (standard Nzeb), sarà composto da tre blocchi, uniti al primo livello da un unico giardino sospeso.



SVILUPPO

Lo sviluppo massimo in altezza prevede otto livelli. «Le quote ha affermato Boscolo Bragadin sono state definite grazie a un'attenta osservazione del circondario; una ricerca mirata finalizzata alla minimizzazione dell'impronta degli edifici a terra, allo scopo di favorire l'aggregazione sociale e l'interazione con il verde. Una metamorfosi per un luogo collettivo dove lo spazio pubblico deve accogliere la vita quotidiana, sperimentando la dicotomia tra sostenibilità ambientale senza più confini e delimitazioni». Assoluta novità per Sottomarina, la creazione di giardini verticali sulle facciate dei fabbricati, tetti verdi, giardini privati al primo piano. Le forme architettoniche saranno agili e rispondenti al dialogo con la città. Altra novità è la cubatura piuttosto contenuta rispetto al suolo occupato. Niente colate di cemento, insomma. I costruttori del nuovo complesso, destinato a delimitare a ovest la futura grande, vera piazza di Sottomarina, si sono anche impegnati nella progettazione di percorsi verdi. I cittadini potranno, inoltre, accedere direttamente alla prevista direttrice pedonale che condurrà alla zona di Forte Penzo, oggetto di un altro grande intervento già avviato, concertato col Comune. L'eliminazione della recinzione dell'attuale giardino pubblico è vista di buon occhio dall'Amministrazione comunale.