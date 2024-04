Incidente mortale a Chioggia, fiaccolata degli amici per Daniele: in piazzale Europa il ritrovo finale con la musica mixata dal giovane

CHIOGGIA - Funerali e lutto cittadino per la famiglia Scarmanati; fiaccolata notturna per Daniele Tenchella: la giornata di oggi sarà, anche esteriormente, una delle più tristi degli ultimi anni, per la comunità di Chioggia che si appresta a dare l'addio ad alcune delle persone più note, stimate e amate del panorama cittadino.

Alle 15, al mercato ortofrutticolo, saranno celebrate le esequie della famiglia Boscolo Scarmanati, sterminata la notte del 24 marzo dai fumi di un incendio scoppiato al piano terra della loro casa, mentre dormivano al secondo piano. Una fine tragica che il generoso tentativo di soccorso da parte di due ragazzi, Kevin Varagnolo e Umar Munir, che avevano visto il divampare delle fiamme, non ha potuto evitare. La cerimonia funebre si svolgerà al mercato ortofrutticolo di Brondolo, per permettere la partecipazione della numerosa folla prevista. In quel mercato, infatti, Gianni Boscolo Scarmanati (64 anni) aveva lavorato per quarant'anni, intessendo rapporti con operatori, commercianti e agricoltori di Chioggia e oltre. Ugualmente conosciuta era la moglie, Luisella Veronese (59), operatrice socio sanitaria all'istituto Cestari, dove affiancava le insegnanti di sostegno, nonché volontaria nelle attività di beneficenza della parrocchia di San Martino. Il loro figlio minore, Davide (27) era ben noto nell'ambiente giovanile, come bassista del gruppo New Skin. Moltissimi anche coloro che vorranno portare solidarietà all'altro figlio della coppia, Fabio, e a suo zio, Bruno, che gestiscono un camping e una spiaggia a Isola Verde, dove, spesso, anche gli altri familiari davano una mano. Il rito sarà presieduto da vescovo, Giampaolo Dianin e, per accogliere tutti, sono stati predisposti migliaia di posti auto, posti a sedere e due corse navetta da piazzale Europa (alle 13.45 e 14.15) da piazzale Europa. All'ora del funerale, bandiere a mezzasta negli edifici pubblici, mentre i negozi e le altre attività potranno aderire nella forma che riterranno più opportuna.

NUOVA TRAGEDIA

Non farà in tempo a spegnersi l'eco di questa celebrazione che, alle 21, dal Camping Adriatico, partirà una fiaccolata in ricordo di Daniele, organizzata dai suoi amici. Daniele Tenchella, 30 anni, è morto domenica nelle acque del canale Rebosola, a Cà Pasqua, dove è finito dopo aver sfondato il guard-rail che delimita la sponda: un eccesso di velocità che gli è stato fatale. Anche qui però, si è prodotta una storia di altruismo e generosità. Il capo distaccamento dei vigili del fuoco, Terry Costa, abita nei pressi del luogo dell'incidente e, avendone udito il rumore, è uscito di casa e, senza esitare, immerso nel canale fino alla gola, ha aiutato la ragazza che era in macchina con Daniele a uscire dal portellone posteriore. Non ha fatto in tempo, però, ad aiutare il ragazzo, che è affondato insieme all'automobile, senza riuscirne a uscire. Anche Daniele lavorava in un camping, come la famiglia Scarmanati: gestiva, con il papà Roberto, la mamma Genny e la sorella Alessandra, il ristorante Adriatico, nell'omonimo campeggio. Analogie che diventano più forti, perché accomunate dagli sfortunati destini delle persone. Daniele, oltre l lavoro nel ristorante, aveva la passione per la musica e, con la sua consolle, si esibiva, ogni tanto, in vari locali, In particolare al Budapest Caffè, in piazzale Europa, che sarà la meta finale della fiaccolata di stasera e dove verrà suonato un brano che lui stesso, tempo fa, aveva mixato. Daniele era un ragazzo allegro, sapeva far divertire e ispirava simpatia. I suoi funerali si svolgeranno domani, alle 15, nella chiesa di San Martino.