VENEZIA - Botte da orbi alla Certosa tra un giovane, che è poi finito in acqua, e un adulto, che dal confronto si è beccato un paio di pugni e schiaffi in volto.

Ieri mattina è diventato virale sui social, in particolare su whatsapp, l'incontro-scontro tra due persone che si trovavano nel canale tra la Certosa e le Vignole. Nell'area di ormeggio barche presente nell'isola i due protagonisti sono arrivati alle mani dopo ripetute offese.

Il fatto

Difficile ricostruire con precisione l'accaduto, ma pare che tutto sia avvenuto in seguito a una "goliardata" effettuata da un giovane in motoscafo, che avrebbe accelerato volutamente in prossimità di un'imbarcazione a remi, puntandola, per poi sterzare all'ultimo momento. Un comportamento che avrebbe potuto procurare seri danni sia all'imbarcazione, ma che avrebbe potuto anche far cadere in acqua l'equipaggio che si trovava a bordo.

La barca a remi e l'adulto a bordo di un barchino si sono imbattuti in alcuni ragazzi e dopo qualche parola grossa gli animi si sono surriscaldati.

Tutto è stato prontamente ripreso da un terzo personaggio, probabilmente un amico del giovane, che teneva in mano il telefonino.

Alla fine, l'adulto ha preso il ragazzo e l'ha fatto volare in acqua, anche se pare non si trattasse del protagonista del gesto rivolto all'imbarcazione a remi, motivo che l'avrebbe portato a infuriarsi ulteriormente facendo scoppiare la rissa. Al momento non risultano denunce presentate alle forze dell'ordine.