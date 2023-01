CEGGIA - Ceggia, il paese del carnevale dei ragazzi, torna finalmente a sognare e a far sognare per la sua gloriosa tradizione carnevalesca. Dopo due anni di stop, infatti, è arrivato il momento di riaprire i capannoni, accendere i saldatori, sporcarsi le mani con colla e carta pesta e vedere tanti giovani divertirsi al fianco dei più maturi ed esperti carristi. È stata presentata in municipio la 70a edizione del carnevale dei ragazzi di Ceggia, alla presenza del nuovo direttivo, dell'amministrazione comunale, dell'assessore regionale Francesco Calzavara e della parlamentare Giorgia Andreuzza.

Carnevale di Ceggia

Un momento di gioia per tutti che ha segnato finalmente la ripartenza della manifestazione, dove la neopresidente Milena Pescarollo ha fatto il punto sulle tante progettualità in corso. È stato presentato quindi il ricco programma di eventi che vedrà il via sabato 4 febbraio con la mostra delle maschere realizzate col Progetto scuole e inclusione, ma, soprattutto, sono stati svelati i bozzetti dei 5 gruppi in gara: Amici del Carnevale, Rivazancana, Fantasilandia, 20enni New Generation e Simpatiche Canaglie. Anche quest'anno saranno tre le sfilate principali. La prima, in notturna, vedrà i 5 carri sfilare dopo l'inaugurazione ufficiale alle ore 18 di domenica 12 febbraio. Domenica 19 i carri, attorniati da nuvole di coriandoli, procederanno per le vie cittadine a partire dalle 14.30, mentre l'ultima sfilata sarà martedì 21 alle ore 14.30, con le premiazioni dei carri in concorso alle ore 17. «È una cosa meravigliosa entrare in capannone i fine settima, anche verso mezzanotte, e trovare vita all'interno. Giovani che invece di andare in giro per locali sono lì dentro che fanno qualcosa di bello per gli altri» ha spiegato la presidente Milena Pescarollo. «Il Carnevale è proprio questo, un posto dove la gente sta insieme, il più anziano tramanda la sua esperienza e i segreti del mestiere e il giovane ascolta e impara».

«Ringrazio il past president Gianfranco Moro per tutto quello che ha fatto nei 9 anni alla guida del direttivo ha commentato il sindaco Mirko Marin e soprattutto ringraziamo Milena che, prima donna alla guida del carnevale dei ragazzi di Ceggia, si è messa in gioco con grande passione e amore per questa tradizione a cui tutti teniamo». Pescarollo ha ricordato poi anche i tanti progetti collaterali alle maestose sfilate, ovvero quelli che da anni vedono il coinvolgimento delle scuole di Ceggia, Torre di Mosto, Staffolo e Fossà. Ma anche altre associazioni sociali, come l'Anffas di San Donà, il Centro Diurno San Giuseppe Lavoratore di Gainiga, La Nostra Famiglia di Oderzo e l'Associazione L'Altra Riva di Oderzo. «È il nostro dietro le quinte che ci distingue dagli altri Carnevali ha aggiunto la presidente ed è quello che va tutelato e valorizzato. Perché in una società sempre più social e meno attenta al sociale, noi siamo l'eccezione».