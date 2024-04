​Mercurio retrogrado 2024: stanchezza, confusione e down tecnologici tra gli "effetti collaterali". Ecco fino a quando durerà

Alla danza dei pianeti non c'è mai una fine e dal 1 aprile fino al 25 del mese torna Mercurio retrogrado con tutti i suoi "effetti collaterali". Oltre ai problemi di comunicazione e malfunzionamenti della tecnologia, da Whatsapp e Instagram down con problematiche legate all'invio e alla ricezione di messaggi, alla navigazione sui social e alla pubblicazioni di contenuti multimediali, sia post che stories, il tutto, secondo gli astrologi, è condito da una grande confusione mentale.

Conviene essere tranquilli, prendere meno decisioni possibili, insomma mettere meno carne a cuocere, se è possibile.

Ma cosa significa che Mercurio è retrogrado?

Secondo la scienza, quando è retrogrado, ogni pianeta sembra fare dei passi indietro lungo la sua orbita, e Mercurio ora appare come se stesse andando all’indietro nel cielo, ma si tratta di un’illusione ottica data dalla nostra prospettiva terrestre. Secondo la tradizione astrologica si sta muovendo all’indietro lungo la ruota dello zodiaco, ripercorrendo una strada già fatta e fa risorgere questioni del passato. I consigli degli esperti? Rivalutare situazioni e persone, tagliando i ponti con quelle tossiche che prosciugano le nostre energie positive. E sembrerebbe reale il detto che con Mercurio retrogrado ritornano gli ex fidanzati scomparsi da tempo. Questo potrebbe essere un ottimo momento per liberarsi dal risentimento e fare pace con il passato, ma solo se ne vale la pena.

Mercurio fa un passo indietro..e anche noi

Non è del tutto negativo fermarsi e prendersi un momento per se stessi, riposare e rasserenarsi, con la stanchezza e la confusione mentale che porta Mercurio. La cadenza dei suoi periodi retrogradi, sembrano corrispondere a quei momenti di vita in cui è normale essere stanchi e affaticati. Siamo costretti a rivedere tutto quello che è stato e valutare se quello che abbiamo seminato sta dando i suoi frutti, secondo gli astrologi.