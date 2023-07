Cavallino, scontro tra una 500 X e una Classe A: le auto volano sul marciapiede e sfondano un cancello. Grave il conducente della Mercedes

CAVALLINO TREPORTI - Scontro tra una 500 X e una Classe A: le auto volano sul marciapiede e sfondano un cancello. Grave il conducente della Mercedes. È accaduto stamattina, sabato primo luglio, in zona Faro Cavallino.

In prossimità di un incrocio, una Fiat 500 X rossa si è scontrata con una Mercedes Classe A. Lo schianto, poi le auto sono finite sul marciapiede e hanno sfondato il cancello di un'abitazione.

Grave il conducente della Mercedes, un 83enne di Bolzano, trasportato in elisoccorso a Treviso. Al volante della 500, un 37enne di Treviso che ha riportato lievi contusioni. In ospedale anche lui ma solo per controlli.