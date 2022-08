Caorle, commercio abusivo: sequestrati 3.421 articoli, dagli aquiloni agli occhiali da sole. Denuncia e daspo urbano per 3 ambulanti

CAORLE - Inizio di settimana impegnativo per la Polizia Locale di Caorle sul fronte della lotta all’abusivismo commerciale. Lunedì gli agenti in borghese impegnati nel progetto “Spiagge Sicure Estate 2022” - dopo aver intercettato tre cittadini extracomunitari che stavano per raggiungere la spiaggia di ponente con al seguito la merce da porre in vendita abusivamente - sono riusciti a risalire al magazzino dove gli ambulanti custodivano i prodotti destinati alla vendita.

Nel corso dell’ispezione sono stati ritrovati e posti sotto sequestro 3.421 articoli (aquiloni, bigiotteria, occhiali da sole, giocattoli, accessori per cellulari, ecc.) fra questi erano presenti anche 387 paia di occhiali da sole con marchio contraffatto delle principali “griffe” (Rayban, Gucci, Dolce e Gabbana, Liu-Jo, Fendi, Chanel, Okley, Hogan, Marc Jacobs, Dior e Versace).

I tre cittadini extracomunitari, tutti originari del Bangladesh, sono stati denunciati a piede libero, in concorso fra di loro, per la detenzione del materiale contraffatto ai sensi dell’art. 474 del c.p.; nei confronti degli stessi sono stati redatti inoltre altrettanti verbali amministrativi per la violazione all’art 81 del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana e contestuale sequestro del materiale non contraffatto detenuto/trasportato per la vendita in spiaggia ed emesso provvedimento di allontanamento per 48 ore (daspo urbano).

Dal mese di giugno i controlli del personale della Polizia Locale hanno portato al rinvenimento/sequestro di 5.801 articoli di merce di vario tipo destinata alla vendita abusiva in spiaggia ed emesso 28 provvedimenti di allontanamento temporaneo (daspo urbano), mentre complessivamente i daspo emessi nel periodo considerato, anche per altre violazioni al R.S.P.U. sono stati 63.

L’attività di vigilanza e controllo da parte del Comando della Polizia Locale cittadina, grazie anche ai fondi che saranno erogati dal Ministero dell’Interno con il progetto Spiagge Sicure Estate 2022, di cui il comune di Caorle è risultato assegnatario insieme ad altre 100 spiagge italiane (4° in graduatoria per numero di presenze turistiche), continueranno e saranno potenziati anche in quest’ultimo scorcio d’estate.