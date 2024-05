Daspo urbano all'accattone molesto. Bivaccava tra il parcheggio dell'ospedale e lo scalo merci della stazione

CAMPOSAMPIERO - Era intento da giorni a chiedere con insistenza l’elemosina nell’area attorno all'ospedale di Camposampiero, poi la notte si rifugiava in un locale abbandonato nell'exdella vicina stazione dei treni. Un 33enne è stato “pizzicato” ieri 2 maggio 2024 agli agenti del reparto di Sicurezza Urbana della Polizia Locale della Federazione, che lo hanno prima sanzionato e poi gli hanno notificato un ordine di allontanamento. Ora non potrà più avvicinarsi all'ospedale e alle vie limitrofe per almeno 48 ore. Gli agenti hanno anche informato i servizi sociali del Comune e la Questura di Padova . Il giovane alla vista della pattuglia ha cercato di allontanarsi per sfuggire al controllo entrando nei locali del nosocomio, ma è stato in breve tempo comunque raggiunto e fermato dagli agenti. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi molesti al park dell'ospedale di Camposampiero è un fenomeno che sta andando avanti da tempo e su quale la Polizia locale lavora costantemente.