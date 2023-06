CHIOGGIA - Violenti e soprattutto senza un minimo rispetto delle regole. Baby bulli in autobus senza biglietto e con un coltello nello zainetto. Tutto si sarebbero aspettati, ma non che nel tragitto tra Chioggia e Padova della linea di Busitalia, salisse a bordo il controllore per verificare la validità dei documenti di viaggio.



IL PARAPIGLIA

Quando l’operatore ha cominciato a verificare i biglietti dei passeggeri, qualcuno ha pensato bene di azionare l’apertura d’emergenza delle porte. Un’operazione assolutamente vietata e allo stesso tempo pericolosa, che ha costretto l’autista ad interrompere la marcia. È stato a quel punto che dal bus si è verificato un fuggi fuggi generale dei ragazzini che si trovavano a bordo. Non è dato sapere quanti dei passeggeri senza ticket si siano dati alla fuga, sta di fatto che tre di loro sono stati fermati.



Nel frattempo sul luogo della segnalazione è giunta una pattuglia dei carabinieri. I tre che non sono riusciti a dileguarsi sono un diciottenne di Arzergrande, studente già noto alla giustizia e due diciannovenni di Campolongo Maggiore disoccupati. Sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito per loro in concorso è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel tentativo di fuga il ragazzo di Arzergrande ha perso uno zainetto che per ovvi motivi è stato ispezionato dal personale dell’Arma. All’interno è stato rinvenuto un coltello da cucina con una lama di 32 centimetri. L’arma è stata sequestrata mentre per l’indagato si è aggiunta anche la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.



LE INDAGINI

Sollecitato dalle inevitabili domande dei carabinieri, il ragazzo non ha fornito spiegazioni concrete su quella scomoda presenza rinvenuta nel suo zainetto. Tramite la videosorveglianza e attività investigativa ora i carabinieri confidano di identificare anche quegli altri ragazzi che sono riusciti ad eludere i controlli e a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Con l’arrivo della bella stagione il comando provinciale dell’Arma implementerà i servizi di controllo lungo le linee degli autobus che uniscono le zone di mare al padovano al fine di garantire al personale di bordo la massima sicurezza in un lavoro che negli ultimi tempi sta diventando sempre più rischioso. Nel frattempo sabato si è registrata anche la rabbia di quei passeggeri onesti che avevano regolarmente obliterato il biglietto di viaggio che si sono visti dilatare i tempi di percorrenza non per colpa loro.



C. Arc.