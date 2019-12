«Nuove case, sparisce il corridoio verde fra Carpenedo e Bissuola»

di Elisio Trevisan

MESTRE - La nuova Variante al Piano degli Interventi (PI) cancella definitivamente il corridoio verde tra i parchi cittadini e occupa gli ultimi pezzi di terreno ancora agricolo e liberi da costruzioni. Per questo la Municipalità di Mestre centro ha votato contro la proposta di delibera numero 1023 “Variante al Piano degli Interventi relativa all’individuazione di ambiti soggetti a riprogettazione urbana”. L’attuale Piano degli Interventi, sottolinea la Municipalità, è scaduto a novembre e, per effetto di ciò, decadrà la zonizzazione delle aree. Invece di approfittarne per liberare più suolo possibile, il Comune presenta una Variante che «interessa solo 18 soggetti per un consumo massimo di suolo pari a 218 mila e 430 metri quadrati, quasi esclusivamente nella prima fascia urbana non ancora urbanizzata».