BIBIONE - La spiaggia “perde” la bandiera blu. Da questo weekend la località turistica non sfoggia più la bandiera della Fee Italia sul litorale che sancisce la balneabilità e la qualità delle acque di Bibione. Un vessillo che gli operatori turistici con l’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento hanno da sempre voluto, per sfoggiarlo con orgoglio agli ospiti che di anno in anno scelgono la località anche per la qualità del mare e dei servizi che vengono offerti. La caratteristica bandiera blu era anche il segnale, quando veniva issata sul pennone, di via libera per fare il bagno.

IL DIVIETO

In caso, infatti, di condizioni meteo marine avverse la bandiera blu veniva tolta e al suo posto veniva issata quella rossa. Dopo quasi trent’anni consecutivi che il vessillo sventolava lungo i 12 chilometri di costa bibionese, un ordinanza della Guardia costiera ha imposto che la bandiera venisse ammainata. Insomma, nonostante Bibione abbia ricevuto ancora una volta la bandiera blu non può farla sventolare sul litorale. Ora infatti non si dovrà più attendere la bandiera blu per poter fare il bagno. Sui pennoni lungo la costa non ci sarà alcun simbolo che indichi ai bambini e agli ospiti di poter entrare in acqua in sicurezza. Quella bandiera tanto apprezzata e conquistata dagli operatori turistici, quanto attesa dagli ospiti, non sventolerà più sul litorale.

LA REGOLA

La recente ordinanza della Guardia costiera ha infatti imposto che l’unica bandiera che può sventolare sui pennoni della costa sia quella rossa in caso di condizioni meteo marine avverse: viene indicato solo un divieto. Incredulità e smarrimento tra i turisti che anche ieri attendevano in spiaggia la possibilità di entrare in acqua. Moltissimi quelli che hanno chiesto agli operatori di spiaggia quando potevano fare il bagno. «Ho atteso invano la bandiera blu per portare mio figlio a fare il bagno – ricorda Antonio da Como – ho poi scoperto che non ci sarà più la tradizionale bandiera ad annunciare il bagno tanto atteso». «I miei figli piccoli impazienti piangevano perché non ho permesso loro di entrare in acqua - spiega Donatella di Cervignano - solo più tardi ho scoperto che effettivamente la bandiera blu non sarebbe più stata fissata per darci l’ok: un vero peccato». Di certo la bandiera blu della Fee Italia è un simbolo che da decenni è parte integrante di Bibione, i cui operatori turistici si sono prodigati per averla e per la quale hanno lavorato sodo investendo del loro per mantenere una qualità dell’acqua e dei servizi che a Bibione sono unici e per i quali sono fieri. Per gli operatori al momento non resta altro da fare che alzare bandiera bianca.