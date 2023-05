LIDO - Spiagge al Lido: parte ufficialmente la stagione 2023. L'isola entra nel periodo clou e anche il sistema dei trasporti per rendere l'isola raggiungibile dalla terraferma è tornato ad essere quello dell'estate 2019, pre pandemia. E questa è già una prima buona notizia.

La proseguirà fino al 15 settembre con i riflettori della Mostra del cinema da fine agosto. Il calendario delle aperture degli stabilimenti balneari entra nel vivo: ieri ha accolto i primi bagnanti "Venezia Spiagge", società al 100 per cento del Comune, in lungomare D'Annunzio (ex Zona A) e San Nicolò. La pioggia della notte ha creato qualche piccolo intoppo e un gruppo di utenti, anche su Facebook, ha segnalato diversi disservizi, tra i quali pulizia dell'arenile e servizi igienici. «Purtroppo - ha risposto il presidente di Venezia Spiagge, Pierluigi Padovan - negli ultimi 20 giorni il maltempo ha fatto la sua parte, e la pioggia di stanotte ci ha creato qualche problema a poche ore dall'apertura. Qualcosa da sistemare c'è, e lo faremo al meglio nei prossimi giorni».

Il sole ha favorito l'affluenza. Entro giovedì primo giugno tutte le spiagge lidensi saranno operativi. Hanno già aperto Consorzio Alberghi, da martedì' 16 maggio, Pachuka e Paradise Beach a San Nicolò, Bagni Alberoni agli Alberoni. La prossima settimana inaugureranno la stagione anche le spiagge ex Ciga.

BOOM AL CONSORZIO

Al Consorzio si è già festeggiato un boom: le capanne, per tutta la stagione, hanno raggiunto un picco di occupazione tra il 95 e il 97 per cento. Al Consorzio, in alcuni sabati, confermata anche, in alcuni sabati, l'apertura della spiaggia, con tutti i servizi, anche dopo cena. La prima apertura serale sarà il 17 giugno con un collegamento anche con la manifestazione "Art Night" che si tiene in centro storico.

Anche quest'anno la spiaggia del Lido ha ottenuto la Bandiera Blu come località balneare di eccellenza. Il riconoscimento destinato alle località balneari d'eccellenza è stato ritirato nei giorni scorsi a Roma dall'assessore comunale all'ambiente Massimiliano De Martin. La Bandiera Blu rappresenta un riconoscimento al lavoro dei Comuni e dei gestori degli stabilimenti, che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ecosistema.

L'ORGANIZZAZIONE

«Dietro alla Bandiera Blu e c'è un lavoro continuo che vede da una parte le imprese che operano nelle nostre spiagge e dall'altra una collettività che si pone correttamente nei confronti del mare ha sottolineato l'assessore De Martin - È quindi un premio all'organizzazione delle nostre strutture balneari e a chi si adopera per l'accessibilità, la cura degli spazi, i servizi di qualità offerti da un'imprenditoria che ha realizzato negli anni e continua a farlo importanti investimenti per venire incontro alle esigenze di un turista che trova nel nostro territorio mare, spiaggia e anche storia. Ma è anche un Premio al rispetto del nostro mare. Siamo orgogliosi che ancora una volta anche la Certosa riceva la bandiera Blu per gli approdi, riconoscimento ottenuto sin da quando è stato istituito il premio per questa categoria».

Anche al Lido, come in tutta la costa veneta i gestori hanno segnalato la difficoltà nel reperimento di personale da assumere per la stagione. C'è carenza di personale e diverse strutture sono ancora sotto organico e a caccia di personale. Se ci fossero persone interessate ad avere un impiego, c'è ancora possibilità di trovare un posto.