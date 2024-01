SAN MICHELE - L’ombra dei debiti sulla scomparsa di Giuseppe Cosentino. Il barista 47enne di Bibione potrebbe essersi allontanato dopo aver lasciato più di qualche conto scoperto. Carabinieri e Polizia locale hanno avviato le indagini nella località turistica appurando che più persone avrebbero prestato del denaro a Cosentino che aveva anche preso un appartamento in affitto per il quale poi pare non avesse più saldato la pigione.

L'ombra dei debiti

Per questo il barista originario della Sicilia avrebbe chiesto ospitalità a un amico che gli aveva lasciato la disponibilità di un appartamento in un villaggio di Bibione. Ciononostante Cosentino non aveva difficoltà occupazionali. Anzi, grazie alla sua professionalità, lavorava tutto l’anno nei locali del litorale. Proprio mercoledì scorso avrebbe dovuto essere all’”Ice bar” di via Maya, dove lavorava, ma al momento di aprire il 47enne non si è presentato. È stato proprio il titolare a lanciare l’allarme alla Polizia locale dopo aver provato più volte a contattare il dipendente al telefono. Purtroppo lo smartphone di Cosentino è sempre rimasto muto. Gli agenti si sono fiondati nell’appartamento del barista e, trovando la porta sbarrata, hanno dovuto chiedere ausilio ai pompieri per riuscire a entrare. Dell’uomo nessun traccia se non quella lasciata dal suo smartphone che fino alle 3.30 risultava attivo tanto che l’ultimo messaggio whatsapp è stato letto con tanto di spunta blu. Un messaggio successivo, alle 6.30, invece non è mai stato ricevuto.

Le ricerche

Le ricerche disposte dalla Prefettura di Venezia sono subito state avviate e mai interrotte. A Bibione sono arrivati anche i Vigili del fuoco e la Protezione civile in forze per affiancare Polizia locale e Carabinieri. In campo anche le imbarcazioni per scandagliare la laguna e i canali attigui. Ricerche che sono proseguite anche dall’alto con l’ausilio dell’elicottero dei Vigili del fuoco e via terra con i cani molecolari dei Carabinieri in prossimità del Faro. Anche le verifiche sui bus di linea non hanno portato a nulla. Il sospetto delle forze dell’ordine è che l’uomo si sia allontanato volontariamente, forse con l’aiuto di qualche conoscente. Al momento sono già state ascoltate alcune persone tra cui gli amici con cui Cosentino si era fermato all’osteria Europa di Bibione per passare qualche ora spensierata la sera prima di scomparire. Un vero giallo che al momento non trova però alcuna pista sicura.