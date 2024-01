Bibione, scomparso il noto barista dell'Ice bar, Giuseppe Cosentino: serata con gli amici e poi il vuoto

BIBIONE (VENEZIA) - La serata passata con gli amici al bar, poi di lui più nessuna traccia. È giallo sulla scomparsa di Giuseppe Cosentino, 47 anni domiciliato a Bibione, noto barista sul litorale. Ieri mattina l'uomo avrebbe dovuto aprire l'"Ice bar" di via Maya a Bibione. Non vedendolo arrivare al lavoro il titolare ha provato più volte a chiamarlo al telefono che è sempre però rimasto muto. A quel punto la segnalazione è arrivata alla polizia locale del distretto Veneto est che ha attivato le prime ricerche.

La casa e il cellulare

Gli agenti diretti dal commissario Matteo Cusan sono arrivati nell'appartamento del 47enne, trovandolo chiuso. Sono riusciti a entrare ed hanno trovato il cellulare di Cosentino, ma di lui nessuna traccia. Subito sono scattati gli accertamenti in tutta la località turistica, con gli amici che hanno spiegato di averlo lasciato nella tarda serata di mercoledì dopo aver passato qualche ora in compagnia presso l'osteria Europa di Bibione.

I messaggi letti su Whatsapp

Dopo l'uomo, che non ha la disponibilità di alcun mezzo, è stato accompagnato a casa. Verso le 3.30 ha ricevuto anche un messaggio su WhatsApp che Cosentino avrebbe poi letto.

Alle 6.30 un altro messaggio che è rimasto però di fatto "muto". A quell'ora infatti il telefono risultava già spento. È stato il titolare del locale in cui lavora a rivolgersi ai carabinieri per denunciare la scomparsa di Giuseppe Cosentino, che non ha parenti. Le ricerche continuano.