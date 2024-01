MESTRE - L'autopsia servirà a far luce su gran parte delle zone d'ombra della vicenda. Altre, invece, sembrano destinate a rimanere un mistero. La morte a pochi giorni dalla pensione di Roberto "Willy" Barbiero, 64enne dipendente delle poste, è un enigma. Il pm titolare del fascicolo, Roberto Piccione, ha chiesto l'esame autoptico per capire almeno le cause del decesso.