Portogruaro. Leonardo, il piccolo genio è tra i finalisti dei Giochi matematici nazionali

PORTOGRUARO (VENEZIA) - È Leonardo Gambin di Portogruaro il vincitore del primo posto nelle finali d’area dei “Giochi matematici del Mediterraneo” per le classi terze della scuola primaria, tenutesi nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto (TV).

Leonardo, studente dell’Istituto Vescovile “G. Marconi” di Portogruaro, ha sbaragliato la concorrenza piazzandosi al primo posto, con 24 punti complessivi, in una classifica che vede dopo di lui Pietro Zorzi (21 punti, I.C. Barbarani – VR), Gioele Civin (18 punti, Scuole Santa Caterina – VE) ed altri 13 finalisti provenienti da tutte le province del Veneto.

Prossima tappa, per Leonardo Gambin, saranno le finali nazionali che si terranno nella cittadella universitaria di Palermo domenica 19 maggio. Lo studente portogruarese non è però un’eccezione del territorio. Ottimi risultati sono arrivati dalla competizione anche da suoi colleghi dell’Istituto Vescovile “G. Marconi”: Enrico De Munari e Luca Dal Mas con buoni piazzamenti per la scuola primaria mentre Lorenzo Zurzolo (terzo classificato nella categoria classi prime), Lorenzo Bottosso, Riccardo Ambrosio e Pierluigi Fiscella per la scuola secondaria di primo grado. «È un’esperienza formativa, animata da sano spirito competitivo - commenta la preside Emanuela Gobbat -, che l’Istituto promuove per consolidare competenze trasversali. Mi complimento con i partecipanti ed esprimo soddisfazione per i risultati raggiunti insieme al rettore don Orioldo Marson, al presidente della Fondazione Collegio Marconi Stefano Ziroldo e a tutta la comunità scolastica».