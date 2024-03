PORTOGRUARO (VENEZIA) - È finito a processo per falsità ideologica commessa in atto pubblico e per truffa. In realtà è stato lui stesso vittima di un raggiro. È capitato ad Angelo Russo, 35 anni, napoletano, assolto in Tribunale a Pordenone dal giudice Beatrice Arnosti perché l'ipotesi di reato non è falso e perché la truffa non sussiste. A segnalarlo alla Procura di Pordenone era stato l'Istituto "Gino Luzzatto" di Portogruaro.

Russo, docente di Educazione fisica, forte di un diploma di perfezionamento, una specializzazione biennale in comunicazioni tecnologiche conseguito nel luglio 2017, era riuscito a spuntare 6 punti in più in graduatoria. Un mese prima aveva fatto domanda per una supplenza nella scuola di Portogruaro e, nel curriculum, aveva inserito anche il master. Lo aveva ottenuto seguendo le lezioni telematiche della UnitelmaSapienza Roma, una delle prime università italiane accreditate. Tutto a posto? No, perché è rimasto a sua volta vittima di una truffa.

UNIVERSITÀ TELEMATICA



Aveva partecipato a un corso taroccato, non riconosciuto ufficialmente dall'importante ateneo romano. Convinto di avere un mano un titolo che gli avrebbe fatto scalare la graduatoria, lo ha utilizzato per entrare nel mondo della scuola indicandolo nell'autocertificazione richiesta al momento della domanda. Quando sono state fatte le verifiche, è emerso che il master non aveva alcun valore. I successivi accertamenti disposti dalla Procura hanno trovato conferma e l'insegnante di Educazione fisica è finito a processo. Se il raggiro di cui è stato vittima non fosse stato scoperto, avrebbe ottenuto la supplenza.



C.Ant.