Baby gang, preso un 16enne: era a casa della fidanzata alal Giudecca

VENEZIA - La Squadra mobile di Venezia ha arrestato un altro componente delle baby gang che fino a qualche settimane fa erano attive in provincia: il blitz è frutto dell’incessante attività investigativa.



Il giovane è un sedicenne che è stato accompagnato presso il carcere Santa Bona di Treviso, ha numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed è ritenuto responsabile, in concorso con altri coetanei, della rapina aggravata avvenuta lo scorso 19 gennaio a Dorsoduro in calle dei Rimurchianti. In quella occasione l’arrestato, in gruppo con altri giovani armati di bottiglie e coltelli, ha aggredito 4 giovani, sferrando loro calci e pugni. Uno addirittura è stato colpito con un tirapugni riportando lesioni multiple alle ossa facciali con prognosi di 30 giorni oltre ad essere derubato del giubbotto e di alcuni effetti personali.



Grazie a quel giubbotto, ritrovato mercoledì scorso a casa del ragazzo arrestato ieri e ad altre evidenze investigative il pm ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I poliziotti lo hanno rintracciato a casa della fidanzata alla Giudecca. Con questo ulteriore arresto si è arrivati ad un totale di 12 provvedimenti eseguiti, non si ferma l’attività investigativa della Polizia di Stato.

