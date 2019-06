Associazione a delinquere e violenze: la gang di ventenni perquisita all'alba

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO BELLUNO Violenza sessuale di gruppo, stalking, rissa, rapina, lesioni, violenza privata. Sarebbero questi i “guai” in cui si sono messi gli undici ventenni della banda, finita sotto inchiesta per presunta associazione per delinquere. Giovani che, secondo quanto ipotizzato nell’indagine, starebbe terrorizzando altri ragazzi dal settembre 2018. Il gruppo di ventenni (3 sono italiani, gli altri di origine magrebina) sono stati risvegliati ieri mattina all’alba dalla polizia che ha effettuato 11 perquisizioni in...