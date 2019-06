La difesa dei baby bulli: «Quei raid perché non sapevamo che fare»

di Nicola Munaro

VENEZIA - «Non c'era un motivo» per rubare o picchiare persone che come unica colpa avevano avuto quella di incrociarne la strada. La conferma di quanto gli inquirenti sospettavano già, è arrivata ieri con glimercoledì dalla Squadra Mobile di Venezia con l'accusa di far parte di altrettante, e diverse,in azione dal giugno 2018 traSono stati loro, in particolare, ad ammettere come mancasse un disegno nelle loro azioni, ora sempre più frutto dele della. C'era, quello sì, l'«in alcune occasioni», proprio quando si verificavano i fatti contestati e ammessi, ma solo parzialmente.