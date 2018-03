di Francesco Antonini

Riconoscenza, gratitudine, affetto. L'hanno detto senza bisogno di aprir bocca, iche ieri si sono radunati davanti alladi per salutare un'ultima volta Ivano Beggio . Ma accanto a questi nobili sentimenti ne è spuntato un altro, più amaro: ilper ildell'uomo che ha fatto grande l'LEGGI ANCHE Morto Beggio, storico presidente dell'Aprilia: con lui divenne internazionale È statoa dire a voce alta quello che tanti pensano, a giudicare dal vigoroso applauso che ha fatto seguito alle sue parole: «Ivano ha costruito un impero - ha ricordato il sindaco metropolitano - ma poi qualcuno gliel'ha portato via». Il riferimento è «alleche», come aveva detto Brugnaro prima della cerimonia. In poche frasi, facendo sforzi per non cedere alla commozione, il sindaco-imprenditore ha riassunto un'intera carriera con le sue vittorie e sconfitte: «Beggio ha creato migliaia di posti di lavoro senza ricevere un euro di soldi pubblici e ha voluto salvare la Guzzi con un atto d'amore, anche se io a quei tempi gliel'avevo sconsigliato: ma lui era un uomo che inseguiva i sogni»...