«Ha perso l'ultima corsa, ma per tutta la sua vita è stato un vincente»: con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, ricorda la figura dello storico fondatore e patron dell'Aprilia Ivano Beggio. «I bolidi prodotti a Noale hanno portato in alto campioni come Rossi, Capirossi, Biaggi, Lorenzo - sottolinea - mentre le produzioni da strada, moto e scooter, hanno segnato un'epoca, per le due ruote in assoluto, per il motociclismo sportivo ma, più in generale, per l'imprenditoria veneta, che trovò in lui un capitano d'industria appassionato e indomabile, al punto di sfidare sul mercato i vari colossi giapponesi». «Proprio domenica prossima - conclude Zaia - si corre in Qatar il primo Moto Gp del 2018. Le cronache sportive danno il Team Aprilia in ascesa, con un pilota collaudato come Aleix Espargaro e il nuovo arrivo Scott Redding. Ivano li guarderà dall'alto, e sarebbe bello vedere una livrea Aprilia lottare là davanti e, magari, centrare il podio, come per dirgli grazie, ci mancherai».



Il presidente e amministratore di Piaggio Roberto Colaninno ricorda Ivano Beggio. Secondo Colaninno, l'imprenditore scomparso oggi «ha saputo unire alla competenza e al coraggio dell'imprenditore la creatività e la passione genuina per la moto». «È stato un visionario anzitempo - ha aggiunto - e la combinazione straordinaria di questi fattori gli ha permesso di creare, praticamente dal nulla, una delle più belle storie dell'industria motociclistica italiana, dando vita a un sogno». «Continuare a far correre e crescere il marchio Aprilia nel mondo - ha concluso - è il modo migliore per onorarne il ricordo». Il direttore sportivo di Aprilia Racing ha invitato invece a «pensare ai campioni che Aprilia ha fatto crescere, alle vittorie che ha collezionato, per capire l'importanza del progetto di Ivano Beggio». Beggio è stato ricordato anche dal campione del mondo Max Biaggi, che iniziò a correre nel 1992 proprio con Aprilia. «È stato parte della mia vita sportiva, una specie di padre nel racing - ha detto - e mi ha dato fiducia e una moto competitiva quando dopo l'europeo vinto sempre su Aprilia, ero poco più che un ragazzino». Secondo Biaggi «la sua fu una scelta coraggiosa ma anche intelligente e sono questi due aspetti che ricordo con più chiarezza di Ivano Beggio, il saper mettere tanta passione a servizio delle sue capacità, così da trovare sempre, la forza e le energie per un passo in più». «Anche da questo - ha concluso - sono arrivate le mie tante vittorie con Aprilia».

La scomparsa improvvisa di Ivano Beggio mi colpisce profondamente perché viene a mancare un grande imprenditore, ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo e, allo stesso tempo, una persona con la quale condividevo la grande passione sportiva per il motociclismo

. Così Matteo Zoppas, presidente Confindustria Veneto.

Un amore tricolore per la vita - osserva -, che è nato in me anche grazie ad una moto Aprilia fattami avere proprio da lui. Ci lascia una persona dotata di profondo spirito e sensibilità morale, che ha sempre messo la sua esperienza e le sue conoscenze a servizio del mondo delle imprese. Ne sentiremo la mancanza.

Confindustria Veneto - conclude Zoppas - esprime le più profonde condoglianze alla famiglia di Ivano Beggio in questo triste momento

.

NOALE - Morto a 73 anni, storico presidente dell'. A darne l'annuncio con una nota i suoi stretti collaboratori. Beggio era malato da tempo e si è spento all'ospedale di Montebelluna. L'ingegnere aveva trasformato la Casa di Noale in una azienda internazionale e aveva guadagnato innumerevoli successi, due nomi su tutti, quelli di Valentino Rossi e Max Biaggi.Beggio era nato a Rio San Martino di Scorzè il 31 agosto del 1944. Il suo successo era iniziato negli anni '70, quando, cominciando a produrre moto e scooter. A 27 anni, rimasto orfano, aveva assunto la guida di Aprilia, a Noale (Venezia), orientandola sempre più verso la produzione di mezzi sportivi e aggiudicandosi nel 1977 il titolo italiano 125 e 250 centimetri cubici con Ivan Alborghetti. Il 26 giugno 1987, per la prima volta, una Aprilia si aggiudicò una gara di campionato mondiale e nel 1989 Aprilia vinse il primo titolo europeo di velocità. Nel 1992 arrivarono i primi due titoli iridati nel Trial e nel mondiale velocità classe 125. Beggio lasciò la presidenza di Aprilia, sulle cui moto si sono forgiati campioni come Max Biaggi e Valentino Rossi, nel 2003. Sotto il profilo associativo, Ivano Beggio fu presidente di Confindustria Venezia per alcuni anni a partire dal 1991. L'imprenditore, che abitava ad Asolo, lascia la moglie, Tina, e il figlio Gianluca.