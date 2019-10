Chiede al facchino di fare attenzione. Anziano picchiato finisce in ospedale

di Lucia Ravbar

FAVARO (VENEZIA) -prima verbalmente e poi fisicamente: uno spinta lo ha fatto cadere provocandogli unae un. Poi l'aggressore è fuggito con il camion e il frigorifero che stava consegnando a un inquilino del condominio dove abita la vittima della violenza, un uomo di 89 anni che abita in uno dei palazzi di via Monte Cervino a Favaro. Il motivo: l'anziano si era permesso di invitare i due corrieri ad avere un po' d'attenzione mentre trasportavano il frigorifero sulle scale interne, visto che molte piante erano state fatte cadere. Un semplice invito al rispetto, niente di offensivo contro il loro operato. Ma per l'aggressore, un uomo di colore, è apparsa come un'offesa. Invece di chiedere scusa, ha appoggiato la parte del frigorifero che stava dal suo lato e dopo averlo riempito di parole è passato alle vie di fatto. Di calmarsi non voleva sentire ragione. L'anziano prima è stato strattonato e poi fatto cadere: ha sbattuto la testa sullo spigolo della porta, e nel cercare di attenuare il colpo ha subìto un forte