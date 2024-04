Loria. Rapina un anziano sulla porta di casa e gli ruba la collana d'oro: 32enne denunciato. Tradito da vestiti e telecamere

LORIA (TREVISO) - Aveva rapinato un anziano sulla porta di casa, strappandogli la collana d'oro. Due mesi dopo, il malvivente è stato individuato e denunciato dai carabinieri: si tratta di un 32enne marocchino che vive nel Bassanese. In casa, i militari gli hanno trovato gli stessi vestiti indossati al momento del colpo. Lo straniero è stato denunciato per rapina aggravata, lesioni aggravate e detenzione di droga ai fini di spaccio (nell'abitazione aveva anche mezzo etto di hashish e l'occorrente per confezionare le dosi).

La rapina era avvenuta la mattina del 18 febbraio, a Loria. L'anziano, 69enne, aveva sentito suonare il campanello di casa. Alla porta c'era uno sconosciuto, che lo aveva attirato fuori con una scusa. Il residente si era avvicinato, ignaro delle reali intenzioni del giovane straniero. L'altro puntava alla catenina con crocifisso in oro del valore di 2mila euro che l'anziano portava al collo. L'ha afferrata all'improvviso e tirata con forza. La vittima ha tentato di opporsi: ne è nata una colluttazione in cui l'anziano è stato strattonato e alla fine derubato del monile.

Il rapinatore si è poi scappato in auto prima dell'arrivo dei carabinieri.

Attraverso accurate indagini, i militari sono riuscire a chiudere il cerchio in meno di due mesi. Fondamentali sono stati i filmati delle telecamere presenti sul luogo della rapina. Grazie alla collaborazione con i colleghi di Solagna (Vicenza) sono riusciti a identificare lo straniero, sottoposto a perquisizione. Il 32enne è stato trovato in possesso dei vestiti verosimilmente indossati il giorno della rapina. In casa aveva anche mezzo etto di hashish e tutto il materiale per pesare e confezionare la droga.