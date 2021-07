Alice Campello, la moglie di Morata minacciata di morte insieme ai figli dopo il gol del marito. La sua risposta

Quello che è accaduto dopo Italia-Spagna a Euro 2020 ad Alice Campello, la moglie di Mestre di Alvaro Morata sta monopolizzando il dibattito sui social. La compagna del calciatore spagnolo ha ricevuto minacce di morte e messaggi contro suo marito e i suoi figli sui social. Prontamente ne ha condivisi alcuni sulle stories di Instagram e poi ha replicato lasciando un messaggio forte e chiaro contro queste barbarie.

Il marito dell'influencer e imprenditrice Alice Campello è Alvaro Morata, il campione delle Furie Rosse che ieri ha segnato il gol del pareggio con l'Italia e che per uno strano scherzo del destino ha sbagliato il rigore decisivo. Alice ha attirato l'odio di alcuni connazionali sui social. I messaggi inviati sono di questo tenore: «Non ti azzardare a postare foto del gol. Vengo a casa tua e ti brucio in diretta Instagram». E poi ancora insulti ed epiteti offensivi nei commenti ai suoi post.

La replica di Alice Campello

«Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile».