Eriksen torna in campo e segna con la Danimarca: la favola del danese contro l'Olanda

La chiusura di un cerchio, bellissimo. Sì, Eriksen è ufficialmente tornato, nonostante qualcuno pensasse che non sarebbe mai potuto succedere. Eppure il fantasista danese adesso al Brentford, dopo aver superato il momento più difficile della sua carriera - ma soprattutto della sua vita - ha rivestito la maglia della Danimarca, nove mesi dopo quel malore all'Europeo che ha messo in apprensione il Mondo e che lo ha strappato anche dal Mondo per pochi minuti. Il cerchio, come detto, si è chiuso ieri sera: ritorno in campo con la maglia della propria nazionale, e gol dopo due minuti.

DOPO IL COVID

Ha avuto paura di non poter rispondere alla convocazione, visto che nel momento della partenza verso il ritiro, era risultato positivo al tampone. Negativizzato in fretta si è messo a disposizione della Danimarca. Ieri al 46' l'entrata in campo contro la l'Olanda alla Cruijff Arena, due minuti dopo la rete: emozioni, lacrime. Giusto così. La paura è passata: adesso il completo ritorno alla normalità. Un giocatore vero. Che è tornato. Bello, troppo. Bellissimo