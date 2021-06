Morata: «Dopo l'errore con la Polonia minacce di morte ai miei figli e insulti ad Alice»

Alvaro Morata, 28 anni, centravanti della Spagna e attaccante della Juve nell'ultima stagione, ha vissuto "sotto assedio" la prima parte degli Europei di calcio, in continuo attrito con una parte della tifoseria fin dal ritiro e poi travolto dalle critiche fin dalle prime gare: prima è stato messo in croce per il gol sbagliato nella gara contro la Polonia e poi ieri di nuovo per il rigore sbagliato mercoledì con la Slovacchia. Ieri Morata ha deciso di raccontare il suo stato d’animo: «Sono stato nove ore senza dormire dopo la partita contro la Polonia – ha detto a ‘El Partidazo de Cope’ – Forse non ho fatto il mio lavoro come avrei dovuto. Capisco di essere criticato perché non ho segnato un gol, ma vorrei che le persone si mettessero al posto mio. Ho ricevuto minacce, insulti alla mia famiglia, sperano che i miei figli muoiano. Mi dà fastidio che mia moglie debba vivere ciò e che ai miei figli venga detto di tutto».

Alvaro Morata si è sposato a Venezia nel 2017 con la mestrina Alice Campello: la coppia ha tre figli, i gemelli Leonardo e Alessandro più Edoardo. Di recente, Alice ha detto che le piacerebbe «avere altri due figli e almeno una femmina».