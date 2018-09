Aggredisce e molesta titolare e dipendente di una bigiotteria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Ubriaco, importuna due donne in un, ilin. Ad essere molestate la titolare del negozio e una sua dipendente. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Chioggia.Dagli accertamenti si è poi accertato che il soggetto, poco prima dell’intervento del personale di Polizia, aveva inizialmente offeso pesantemente la commessa, conscagliandosi successivamente contro la titolare dell’esercizio pubblico accorsa per difendere la giovane commessa. L’uomo, dapprima ha offeso la titolare, e quindi l’hafisicamenteL’uomo si è dimostrato da subito refrattario al controllo, manifestando un certo nervosismo e disprezzo per gli operatori intervenuti, tanto da rendersi necessario il suo accompagnamento presso gli Uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito. In seguito l’uomo, con precedenti di polizia, arrestato in passato per resistenza a P.U., è statoper il delitto previsto dall’art.609 bis del codice penale, dopo avere ricostruito i fatti con le dichiarazioni subito formalizzate dalla vittima e dai testimoni rintracciati.