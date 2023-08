VENEZIA - Si trova nel cuore del centro storico, con affaccio delle camere, solo dodici, sul teatro La Fenice, a due passi da piazza San Marco, in una posizione strategica. Eppure l'Ad Place Venezia, ipoteca dopo ipoteca, è finito pignorato un paio di anni fa, in favore di Prelios credit Servicing, stritolato dai debiti, è andrà all'asta in ottobre.

Sono numerosi i potenziali acquirenti, per lo più fondi di investimento, che avrebbero messo gli occhi sulla struttura, che sarebbe già bella pronta e restaurata per i nuovi proprietari, elemento non da poco, se si pensa al tempo per ottenere i permessi e al denaro necessario.

All'asta

L'hotel è stato ricavato grazie a un prezioso restauro all'interno di un palazzo preottocentesco notificato, che fino al 2009 aveva una destinazione esclusivamente residenziale.

Poi l'acquisto e la ristrutturazione completa, con cambio di destinazione d'uso del secondo e terzo piano: l'agibilità risale al 2011. Allestimento contemporaneo e arredi e locali in ottimo stato, l'hotel sta continuando a lavorare con un contratto di affitto di azienda che scadrà nel 2025. Ma è in corso la procedura giudiziaria di liberazione dell'immobile.

Complessivamente conta solo 12 camere, tutte dotate di bagno, tra cui una prestigiosa suite con tanto di terrazza. Per questo è anche più facilmente gestibile e appetibile: può accogliere al massimo 25 posti letto, e ha ottenuto tutti i permessi e le certificazioni catastali, su una superficie complessiva di 350 metri quadrati. Il prezzo base per aggiudicarsi l'intera struttura è di 2 milioni 713.500 euro, ma addirittura è possibile offrire il 75 per cento del prezzo base, ovvero poco più di due milioni.

Tra i nei, le spese condominiali per le opere di messa in sicurezza della facciata principale, di cui non si conoscono ancora gli importi perchè manca un progetto di restauro esterno complessivo.